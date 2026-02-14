i difensori di roggero puntano alla consulta

I legali di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a quasi 15 anni per aver aperto il fuoco durante una rapina, hanno presentato un ricorso alla Corte costituzionale. La loro richiesta si basa su dubbi di costituzionalità riguardo al pignoramento che mira a recuperare le somme dovute, una decisione che potrebbe bloccare temporaneamente le procedure. Roggero, che nel 2021 aveva reagito all’assalto dei rapinatori con un’arma, rischia ora di perdere i beni personali a causa di questa azione legale.

Come raccontato dalla Verità, il sequestro degli immobili di Roggero disposto dalla sentenza di primo grado si è automaticamente trasformato in un pignoramento con la conferma della condanna in Appello. Ma le tre parti civili avevano già iniziato la loro azione esecutiva dopo il sequestro conservativo, notificando al gioielliere un precetto per 186.000 euro. I legali di Roggero chiedono al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Asti di «sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 539 comma 2 e 540 Codice di procedura penale, per violazione degli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione», trasmettendo gli atti alla Consulta. 🔗 Leggi su Laverita.info

