I beauty look delle pattinatrici alle Olimpiadi sono già il trend-ossessione di questo 2026 | ecco i migliori e come ricrearli

Le pattinatrici alle Olimpiadi di Milano-Cortina hanno sfoggiato look di bellezza che stanno conquistando il 2026, influenzando le tendenze di questo anno. Durante le esibizioni sul ghiaccio, molte di loro hanno mostrato trucchi e acconciature innovative che ora fanno discutere gli esperti di moda. Un esempio concreto è il trucco luminoso e le acconciature con dettagli glitterati che si sono visti sugli spalti e in pista.

La vera Fashion Week di questo inizio 2026 si sta svolgendo sul ghiaccio di Milano-Cortina. Tra un triplo axel e una trottola combinata, gli atleti non stanno solo battendo record sportivi, ma stanno dettando le regole assolute del beauty di quest'anno. Pelle che riflette la luce come una pista appena levigata, labbra protagoniste e sguardi che raccontano storie drammatiche. La magia delle Olimpiadi Invernali si è trasformata nella nostra nuova moodboard beauty. Se vi state chiedendo perché atlete che si lanciano in salti antigravitazionali a 30 chilometri orari abbiano un make up più impeccabile del nostro al sabato sera, la risposta è racchiusa in una parola: performance.