Grosso | Contro il Sassuolo serve attenzione dobbiamo annullare la loro forza in casa

Grosso ha detto che per la partita contro il Sassuolo serve molta attenzione, perché vogliono bloccare i loro giocatori che sono molto pericolosi in casa. La squadra si prepara a controllare meglio il ritmo del match e a evitare errori che potrebbero costare caro. La partita si gioca domani e i tifosi aspettano una risposta forte dai loro.

Alla vigilia della udinese-sassuolo si delineano indicazioni chiare su come il team affronterà la 25ª giornata della Serie A 202526. Le dichiarazioni raccolte evidenziano una settimana di lavoro intenso, episodi di formazione ancora in evolving e la fiducia nei giocatori disponibili per dare corpo a una prestazione concreta e determinante. La squadra ha immobilizzato le voci negative e ha concentrato gli sforzi sull'impegno futuro: la preparazione è stata accurata e ordinata. Tra gli elementi indisponibili figurano Candé e Pieragnolo per motivi non agonistici, mentre Matic è sanzionato e Boloca avverte ancora fastidi.