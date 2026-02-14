Grimsby Town cerca vendetta contro i Wolves dopo 87 anni di delusione in FA Cup

Il Grimsby Town ha deciso di vendicarsi contro i Wolves dopo che, 87 anni fa, aveva perso contro di loro in FA Cup. La squadra ha preparato una strategia speciale per questa partita, che si gioca tra le mura di casa. I tifosi sperano in un risultato diverso da quello di tanti anni fa, quando la squadra di allora uscì sconfitta.

Grimsby Town vs Wolves: Un Incontro da Ricordare. Grimsby Town è pronto ad affrontare il Wolverhampton Wanderers questo domenica, nel quarto turno della FA Cup, una competizione che porta con sé storie affascinanti e momenti indimenticabili. La partita, che si svolgerà allo stadio Blundell Park, non è solo un'opportunità per i Mariners di dimostrare il loro valore, ma anche un'occasione per i tifosi di rievocare la storicità che contraddistingue questo incontro. La FA Cup è da sempre famosa per le sorprese che riesce a regalare, e Grimsby sogna di scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica.