WWE | Tatum Paxley irrompe a NXT con una motosega e cerca vendetta contro il Culling

Durante l’ultimo episodio di NXT, Tatum Paxley ha fatto un’improvvisa irruzione utilizzando una motosega, creando un momento di grande sorpresa tra i fan. L’evento, inserito nel contesto natalizio, ha visto la ex sfidante al titolo femminile cercare vendetta contro il Culling, dando vita a una scena insolita e intensa che ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Scena da film horror nell'episodio natalizio dello show giallo: la ex sfidante al titolo femminile ha fatto irruzione sfondando una parete con la motosega in mano. Tatum Paxley ha scelto un modo decisamente teatrale per vendicarsi del Culling. Durante l'episodio di NXT del 23 dicembre, la wrestler ha fatto irruzione nel match d'apertura tra Lola Vice e Izzi Dame armata di motosega, scatenando il panico e inseguendo Shawn Spears fin fuori dall'arena. L'irruzione nel match tra Lola Vice e Izzi Dame. L'incontro che ha aperto la puntata vedeva Lola Vice affrontare Izzi Dame, accompagnata a bordo ring dal solo Shawn Spears.

