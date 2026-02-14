Grandmillennial | lo stile della casa della nonna conquista millennials e Gen Z

Life&People.it Per anni, il minimalismo ha dettato legge. Poi qualcosa è cambiato. I giovani hanno iniziato a guardare altrove, più precisamente indietro. Così, nasce e si afferma con sorprendente rapidità lo stile “Grandmillennial”, una tendenza d’arredo che recupera l’estetica della casa della nonna e la reinterpreta; un ritorno alla ricchezza decorativa come risposta alla standardizzazione degli interni moderni, specialmente in un’era colma di immaterialità ed iperconnessione. La casa torna ad essere un piccolo safe place, un luogo dove il passato torna ad essere in forte connessione con il presente grazie al recupero di oggetti antichi carichi di significato.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

I millennial stanno conquistando i social con uno stile chiamato «Grandmillennial».

La casa di nonna? È trendy: lo stile Grandmillennial spopola sui socialDettagli d'arredo d'altri tempi, magari un po' kitsch ma che rincuorano e scaldano l'atmosfera. È il Grandmillennial, il nuovo trend d'arredamento ... iodonna.it

In un mondo pieno di incertezze, i millennial cercano quell’atmosfera confortevole, accogliente e rassicurante tipica dell’infanzia e delle case della nonna: ecco il successo dello stile «Grandmillennial» x.com

