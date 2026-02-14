Grande Fratello inizierà prima del previsto? Spunta la nuova data

Ilary Blasi si prepara a condurre una nuova stagione del Grande Fratello, che potrebbe partire già questa estate. La produzione sta valutando di anticipare l’inizio, spinta dalla forte richiesta di audience e dai cambiamenti nel palinsesto. Fonti vicine al programma parlano di una possibile partenza già a metà giugno, per sfruttare il momento di maggiore attenzione sui social.

Grande Fratello, inizierà prima del previsto la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Il reality più discusso della televisione italiana potrebbe tornare prima del previsto. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile anticipo della nuova edizione del Grande Fratello, che secondo diverse voci potrebbe partire con qualche settimana di anticipo rispetto alla tradizionale collocazione autunnale. Leggi anche Festival di Sanremo, Luca Argentero é stato contattato. Lui rivela se ci sarà A rendere ancora più interessante è la conduzione affidata a Ilary Blasi, volto amatissimo del piccolo schermo e già protagonista di diverse stagioni di successo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Questa mattina è circolata in rete la prima immagine della nuova casa del Grande Fratello.

Si torna a parlare del futuro del Grande Fratello VIP, con alcune voci che sollevano dubbi sulla prossima edizione.

Grande Fratello, ecco le prime immagini della nuova Casa VIDEO

