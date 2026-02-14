Gocciolove nel vicolo dell' amore a Napoli | gadget e pack limited edition di biscotti in regalo

Gocciole ha creato la campagna Gocciolove nel vicolo dell’amore a Napoli per festeggiare San Valentino. La causa di questa iniziativa è il desiderio di sorprendere le coppie con biscotti in edizione limitata e gadget speciali. La campagna prevede la distribuzione gratuita di pack esclusivi di biscotti, che vengono lasciati in un vicolo molto frequentato del centro storico. Le scatole sono decorate con cuori e scritte dedicate agli innamorati, attirando l’attenzione di passanti e turisti.

In occasione di San Valentino, Gocciole ha lanciato la campagna Gocciolove nel vicolo dell'amore a Napoli. Per l'occasione è stata presentata una pack limited edition in una veste inedita che raccoglie 11 dediche d’amore divertenti per i cuori spezzati (“mi sciogli più del latte”, “vorrei darti il buongiorno ogni giorno”, “nessuno mi sa prendere come fai tu”), per rendere più dolce la giornata dell’amore per eccellenza. I pack limited edition si possono ottenere solo partecipando all’evento sabato 14 febbraio dalle ore 10 alle 18 e domenica 15 febbraio fino alle 13.00 in via Diaz, all'angolo con via Toledo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Intrecci d'Amore per San Valentino: limited edition di Cierre Gioielli ispirata alle opere di Marco Coda A Marcianise, Cierre Gioielli ha svelato una nuova collezione per San Valentino. I cofanetti skincare sono il regalo beauty del Natale 2025: kit luminosità, rituali anti-age e limited edition da mettere subito sotto l’albero. Ecco i più belli! Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: San Valentino 2026: Gocciole lancia GoccioLove a Napoli per tutti i cuori spezzati; A Napoli arriva Gocciolove, un evento di San Valentino speciale per i cuori spezzati; Gocciolove a Napoli; San Valentino: Gocciole vicino ai cuori infranti. San Valentino. A Napoli arriva Gocciolove, la campagna di Gocciole per i cuori spezzatiI pack limited edition si possono ottenere solo partecipando all’evento che si terrà sabato 14 febbraio dalle ore 10 alle 18 a Napoli. E online arriverà una sorpresa: una hit che racconta come ... napolitoday.it San Valentino 2026: Gocciole lancia GoccioLove a Napoli per tutti i cuori spezzatiIl silenzio come virtù assoluta viene radicalmente smentito dalle dinamiche sentimentali contemporanee, specialmente quando si analizza il fenomeno delle rotture amorose nel ... ilmessaggero.it È San Valentino e ti hanno appena spezzato il cuore A Napoli arriva l’evento che ribalta tutto. Il 14 febbraio 2026 il Vicolo dell’Amore, in via Toledo, si trasforma con Gocciolove, l’iniziativa firmata Gocciole pensata soprattutto per chi vive questa giornata co facebook