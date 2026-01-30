Intrecci d' Amore per San Valentino | limited edition di Cierre Gioielli ispirata alle opere di Marco Coda

A Marcianise, Cierre Gioielli ha svelato una nuova collezione per San Valentino. La limited edition, chiamata

"Non semplici gioielli celebrativi, ma opere d'arte indossabili che reinterpretano il concetto di legame affettivo attraverso il dialogo tra oreficeria d'autore e arte contemporanea. Il progetto - spiega l'azienda in una nota - si concretizza in due pendenti che traducono fedelmente le opere di Coda "Baciami" e "Légami nel cuore", caratterizzate dalla texture distintiva delle corde intrecciate e modellate a mano, elemento centrale della poetica dell'artista partenopeo. Per Cierre Gioielli, amore significa libertà di scelta, coraggio, inclusione e legami duraturi. Valori che l'azienda napoletana ha voluto condividere con Marco Coda, artista la cui ricerca indaga i territori dell'affettività e della connessione umana.🔗 Leggi su Napolitoday.it

