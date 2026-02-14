gli usa ci rubano il gorgonzola

Gli Stati Uniti hanno deciso di importare più gorgonzola argentino, rischiando di sottrarre quote di mercato ai produttori italiani. La misura è una risposta alle recenti tariffe commerciali e coinvolge anche altri formaggi europei, che ora trovano più difficile competere sui mercati americani. Intanto, l’Argentina aumenta le esportazioni di formaggi, puntando a rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti.

L’asse commerciale tra Stati Uniti e Argentina rischia di trasformarsi in un nuovo colpo al Made in Italy proprio mentre Bruxelles si prepara a dare attuazione all’intesa con il Mercosur. L’accordo bilaterale Arti, voluto dal presidente argentino Javier Milei, elimina dazi fino al 28% su diversi prodotti lattiero-caseari statunitensi e riconosce come “nomi comuni” 39 denominazioni, dal Parmesan alla Mortadela al Gorgonzola. Antonio Auricchio, presidente del Consorzio di tutela del Gorgonzola e numero uno dell’azienda di famiglia, non nasconde la preoccupazione. «Se io sono alleato con uno non mi può mettere i dazi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Coldiretti segnala che l’accordo tra Trump e Milei ha causato una disputa sui formaggi statunitensi, come Asiago e Gorgonzola, che ora vengono considerati prodotti USA.

