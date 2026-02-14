Giuliano Gori e l’arte nel territorio | Carrara ripercorre l’eredità di un mecenate innovativo

Giuliano Gori, noto mecenate e collezionista, ha lasciato un'impronta forte a Carrara a causa del suo impegno nell’arte ambientale. La città ricorda la sua passione con mostre e installazioni che si trovano nei parchi e nelle piazze, attirando visitatori da tutta Italia. Un esempio concreto è la sua opera più famosa, un giardino di sculture immerso nel paesaggio, che ancora oggi suscita interesse e curiosità.

Carrara celebra Giuliano Gori: l'arte ambientale al centro di un dibattito sul futuro del territorio. Il museo mudaC di Carrara ospiterà giovedì 19 febbraio una conferenza dedicata a Giuliano Gori, figura chiave del collezionismo e del mecenatismo italiano, e al suo contributo all'arte ambientale. L'evento, che vedrà la partecipazione di Angela Vettese, Gea Dazzi e Stefano Pezzato, intende ripercorrere l'eredità di Gori, con un sul suo operato nel parco di Celle, a Pistoia, e sugli interventi nella provincia di Massa-Carrara, in particolare durante la XI Biennale internazionale di Scultura del 2002.