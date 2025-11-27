Giovanni Franzoni | Speravo in un risultato migliore ma devo rischiare un po’ di più
Giovanni Franzoni non piazza il grande acuto ma raccoglie comunque un discreto tredicesimo posto nel superG di Copper Mountain, primo impegno stagionale dei velocisti nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Un risultato che conferma l’interessante percorso di crescita del 24enne azzurro, capace di cambiare passo nella seconda parte della gara odierna dopo aver perso tanto nei primi due settori più facili e scorrevoli. “ Speravo qualcosa meglio come risultato perché penso di avere le capacità per stare tra i primi, il tracciato era bello andante e c’era poca curva, dovevo rischiare un po’ di più sul muro iniziale dove sono stato un po’ troppo accorto. 🔗 Leggi su Oasport.it
9 gli italiani al via del superG di #CopperMountain, questi i pettorali: 6 - Guglielmo Bosca 14 - Mattia Casse 15 - Dominik Paris 19 - Giovanni Franzoni 31 - Christof Innerhofer 41 - Marco Abbruzzese 47 - Benjamin Jacques Alliod 53 - Florian Schieder 57 - Vai su X
Giovanni Franzoni l’unico giovane in una datata Nazionale azzurra nella velocità - La stagione che è ormai alle porte si spera possa essere quella della definitiva consacrazione per Giovanni Franzoni. Riporta oasport.it