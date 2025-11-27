Giovanni Franzoni | Speravo in un risultato migliore ma devo rischiare un po’ di più

Giovanni Franzoni non piazza il grande acuto ma raccoglie comunque un discreto tredicesimo posto nel superG di Copper Mountain, primo impegno stagionale dei velocisti nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Un risultato che conferma l’interessante percorso di crescita del 24enne azzurro, capace di cambiare passo nella seconda parte della gara odierna dopo aver perso tanto nei primi due settori più facili e scorrevoli. “ Speravo qualcosa meglio come risultato perché penso di avere le capacità per stare tra i primi, il tracciato era bello andante e c’era poca curva, dovevo rischiare un po’ di più sul muro iniziale dove sono stato un po’ troppo accorto. 🔗 Leggi su Oasport.it

