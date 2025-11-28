Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids Montecitorio si illumina di rosso
foto di Umberto Battaglia ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids per sensibilizzare il cittadino sull’importanza della prevenzione e della gestione della lotta all’Hiv e all’Aids, prevista per il 1° dicembre 2025. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore rosso, con la proiezione della scritta “Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids” dal tramonto di lunedì 1° dicembre all’una di martedì 2 dicembre. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si è conclusa la Giornata Mondiale del Diabete 2025, su iniziativa di Diabete Italia, una giornata ricca di contenuti, confronto e proposte concrete. Come prima cosa i saluti istituzionali e il punto della situazione con Stefano Nervo (Presidente DI), Raffaella Buz - facebook.com Vai su Facebook
L’ #Italia oggi ricorda la Giornata Mondiale della #Prematurità. #ISS ha attivato una rete di #monitoraggio che coinvolge oltre 580 #pediatri, 158 Unità di #Neuropsichiatria dell’Infanzia e 31 #Terapie Intensive Neonatali. Approfondisci: tinyurl.com/5ewysfh8 Vai su X
Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids, Montecitorio si illumina di rosso - La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids per sensibilizzare il cittadino sull’importanza della prevenzione ... Segnala lopinionista.it
CAMERA DEI DEPUTATI: «GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS IL 1° DICEMBRE 2025, MONTECITORIO SI ILLUMINA DI ROSSO» - La Camera dei deputati aderisce alla Giornata Mondiale della lotta contro l’AIDS per sensibilizzare il cittadino sull’importanza della prevenzione e della ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive
Per la Giornata Mondiale di Lotta contro l’AIDS, Asl AL proprone uno screening gratuito e anonimo - ASL AL promuove la campagna “Chi si ama mi segua” con test HIV gratuiti, outreach e iniziative per la Giornata Mondiale contro l’AIDS 2025 ... Come scrive quotidianopiemontese.it