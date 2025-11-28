Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids Montecitorio si illumina di rosso

foto di Umberto Battaglia ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids per sensibilizzare il cittadino sull’importanza della prevenzione e della gestione della lotta all’Hiv e all’Aids, prevista per il 1° dicembre 2025. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore rosso, con la proiezione della scritta “Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids” dal tramonto di lunedì 1° dicembre all’una di martedì 2 dicembre. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

