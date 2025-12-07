Genshin impact 6.3 novità personaggi e ri-tariffe banner

Le prime indiscrezioni relative ai banner dei personaggi di Genshin Impact versione 6.3 sonoState diffuse, rivelando dettagli sulle nuove unità che saranno disponibili come highlight delle upcoming banners e sui cosiddetti rientri attesi di personaggi passati. Attualmente, il gioco sviluppato da HoYoverse si trova all’inizio della versione 6.2, che ha introdotto il personaggio giocabile Durin, accompagnato da contenuti tra cui nuove quest Archon e eventi vari. Parallelamente, si sono avviati i beta test per la patch 6.3, accompagnati da un clima di leak affidabili che lascia intendere un aggiornamento ricco di novità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

