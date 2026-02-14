Genova il tragicomico teatrino antifascista del presidente Fabio Ceraudo

Il presidente Fabio Ceraudo ha scatenato un nuovo scontro a Genova, questa volta durante un convegno sulla remigrazione organizzato dal “Comitato Remigrazione e Riconquista”, tenutosi ieri al Tower Airport Hotel. La sua presenza ha attirato l’attenzione, ma anche suscitato proteste e proteste rumorose da parte di alcuni partecipanti. Un gesto che ha trasformato l’evento in un teatro di tensioni e polemiche, alimentate da posizioni contrastanti e provocazioni.

Roma, 14 feb – A margine del partecipato convegno sulla Remigrazione promosso dal "Comitato Remigrazione e Riconquista", svoltosi ieri al Tower Airport Hotel di Genova, si è consumato l'ennesimo episodio di agitazione ideologica fuori tempo massimo. Protagonista il presidente del Municipio Medio Ponente, Fabio Ceraudo (M5S). La remigrazione a Genova. Prima il tentativo di ottenere dalla direzione dell'hotel la revoca della sala regolarmente prenotata. Poi l'irruzione durante le interviste ai relatori, con slogan antifascisti urlati alle loro spalle. Il tutto in un momento particolarmente delicato, mentre si ricordava la recente morte di un giovane militante francese aggredito da antifascisti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Genova, il tragicomico teatrino antifascista del presidente Fabio Ceraudo