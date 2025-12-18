Rematch è ora disponibile la Stagione 2 con una nuova modalità 1v1 nuove caratteristiche oggetti stadi ed eventi festivi

Scopri la nuova stagione di Rematch, ora disponibile con tante novità: una modalità 1v1, nuovi oggetti, stadi e eventi festivi. La stagione 2 porta ancora più emozioni e sfide, valorizzando la competizione amichevole e il divertimento tra giocatori. Preparati a vivere un’esperienza di calcio d’azione sempre più coinvolgente e avvincente.

© Game-experience.it - Rematch, è ora disponibile la Stagione 2 con una nuova modalità 1v1, nuove caratteristiche, oggetti, stadi ed eventi festivi Con l’arrivo della Stagione 2 del noto gioco di calcio d’azione Rematch, la protagonista diventa sicuramente la competizione amichevole. I membri di Sloclap stanno dando il massimo, sfoggiando persino alcuni maglioni kitsch natalizi, per introdurre la stagione invernale con una gamma completa di nuovi contenuti per il loro celebre gioco di calcio, tra cui una modalità 1v1 inedita, nuove caratteristiche, aggiornamenti, completi e molto altro. La modalità 1v1 del gioco sarà disponibile da gennaio, ma da oggi i fan potranno iniziare a scoprire in anticipo il resto dei contenuti dell’aggiornamento. 🔗 Leggi su Game-experience.it Leggi anche: Fallout 4: Anniversary Edition ora disponibile con più di 150 oggetti Leggi anche: Masterpieces dell’orrore ispirati a ed gein e la nuova serie Netflix disponibile ora La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rematch: è arrivata la stagione 2, con nuove animazioni (e nuova modalità da gennaio) - Da oggi 17 dicembre è iniziata la stagione 2 per Rematch, e per l'occasione Sloclap ha pubblicato il trailer di lancio. vgmag.it

Rematch: la stagione 2 arriva il 17 dicembre - Sloclap ha annunciato la data di partenza della stagione 2 di Rematch, che porterà nuovi movimenti, estetiche e modalità. vgmag.it

BEN WHITTAKER in MODALITÀ SELVAGGIA per 1 minuto e 9 secondi #shorts

Offerta esplosiva fino a giovedì 8 gennaio! Preparati a un nuovo capitolo della saga con Call of Duty: Black Ops 7, tra azione esplosiva, adrenalina pura e missioni ad altissima tensione. Disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Pa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.