Medici senza Frontiere contro le milizie di Gaza | Trafficano armi in ospedale e terrorizzano i pazienti ora basta

Medici senza Frontiere denuncia che le milizie di Gaza trafficano armi all’interno dell’ospedale Nasser di Khan Younis, causando paura tra i pazienti e mettendo a rischio la loro sicurezza. Da mesi, uomini armati e mascherati controllano le strutture, arrestano alcuni pazienti e intimidiscono chi si trova lì. Un testimone ha raccontato di aver visto armi nascoste tra i letti e di aver ascoltato sussurri di accordi illeciti nelle corsie.

Uomini armati e mascherati, arresti di pazienti, intimidazioni, traffici di armi. È quanto avviene da mesi all'interno dell' ospedale Nasser di Khan Younis, uno dei principali della Striscia di Gaza. A denunciarlo questa volta non è Israele, ma una delle più note organizzazioni umanitarie al mondo: Medici senza Frontiere. L'ong fondata negli anni '70 da Bernard Kouchner ha annunciato oggi la decisione di sospendere tutte le attività mediche non essenziale all'interno dell'ospedale del sud della Striscia a causa delle gravi e costanti intromissioni "para-militari" nella struttura. «Negli ultimi mesi, nell'ospedale Nasser di Khan Younis, pazienti e personale di Msf hanno visto uomini armati, alcuni dei quali mascherati, in diverse aree del grande complesso ospedaliero», fa sapere l'organizzazione, precisando che ciò «non si è verificato nelle aree in cui Msf svolge le sue attività, ma in altre parti del complesso».