Targaryen il prequel di game of thrones svela nuovi personaggi chiave

Nel mondo dell’entertainment dedicato all’universo di Westeros, si avvicina il debutto di un nuovo prequel che promette di ampliare ancor di più la ricca trama creata da George R. R. Martin. Questo nuovo capitolo si concentrerà su un’epoca antecedente agli eventi di Game of Thrones, portando lo spettatore indietro di un secolo rispetto alla serie originale. L’attenzione si focalizza sui personaggi della famiglia Targaryen, a partire dai loro membri più nascosti e meno illustri, offrendo uno sguardo più approfondito su un periodo storico ancora poco esplorato. le anticipazioni di a knight of the seven kingdoms. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Targaryen il prequel di game of thrones svela nuovi personaggi chiave

