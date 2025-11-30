gallarate piazza blindata per il contestato presidio pro remigrazione

Gallarate (Varese), 30 novembre 2025 – Poco più di un centinaio di persone, bomber nero d'ordinanza, con lo striscione pro remigrazione ad aprire il presidio che, alle 17.30 di oggi, domenica 30 novembre, è andato in scena in piazza Garibaldi a Gallarate. Una manifestazione annunciata quanto osteggiata sia da buona parte della società civile cittadina che dalla politica e svoltasi davanti a un imponente servizio d'ordine in una piazza blindata. Il presidio è stato promosso dal Comitato Remigrazione e Riconquista che nelle ultime settimane aveva già organizzato manifestazioni simili a Novara, Varese (ai Giardini Estensi) ma anche a Ravenna e Latina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

