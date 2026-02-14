Il Galaxy S26 ha attirato meno interesse rispetto ai modelli che arriveranno più avanti, perché le voci sui prossimi telefoni di Nothing sembrano attirare l’attenzione degli appassionati. Si parla di un possibile lancio di Nothing Phone (4a) e di una versione Pro, con una presentazione prevista per i primi giorni di marzo. Questo fa pensare che il mercato sia più curioso di queste novità rispetto al nuovo Galaxy.

l'orizzonte degli smartphone è dominato dalle voci sul Nothing Phone (4a) e sul possibile 4a Pro, con una possibile rivelazione fissata per l'inizio di marzo. le indiscrezioni puntano a una presentazione che potrebbe coincidere con l'evento del mobile world congress di barcellona, offrendo una proposta concentrata sul segmento budget e su nuove opzioni di colore e design. parallelamente, l'attenzione è rivolta anche al confronto con il sempre atteso samsung galaxy s26, considerato meno innovativo in questa fase. la fonte delle attese indica che Nothing conferma una linea decisamente orientata all'espansione della gamma, senza rinunciare a contenuti di software e hardware orientati al risparmio di memoria ed al prezzo.

Galaxy s26 meno entusiasta rispetto ai due telefoni che arriveranno dopo

Nei primi rumor sul Galaxy S26, si parla di un design che potrebbe non convincere.

