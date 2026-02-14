Futuro Verde inaugura il primo posacenere urbano green della Riviera allo Stadio del Nuoto

Futuro Verde ha aperto il primo posacenere urbano “green” della Riviera allo Stadio del Nuoto di Riccione, per ridurre l’abbandono di mozziconi di sigaretta. L’installazione si inserisce nel Green Love Weekend, che si tiene il 14 febbraio, e mira a sensibilizzare cittadini e visitatori sulla gestione corretta dei rifiuti. Il posacenere “Ciggy” è stato collocato in una zona molto frequentata, vicino agli ingressi dello stadio, per facilitare l’uso e limitare l’inquinamento urbano.

I mozziconi vengono trattati e trasformati in materie prime seconde, riutilizzabili per finalità produttive, come imbottiture termoisolanti o filati tessili Nel contesto del Green Love Weekend, sabato 14 febbraio alle ore 11 presso lo Stadio del Nuoto di Riccione si è svolta l'inaugurazione del primo posacenere urbano "Ciggy" della Riviera, installato con l'obiettivo di contrastare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta e promuovere pratiche di raccolta sostenibile lungo la costa. L'iniziativa, promossa dall'associazione Futuro Verde Aps, con il patrocinio del Comune di Riccione e in collaborazione con la Polisportiva Comunale di Riccione e la startup innovativa Human Maple, rappresenta un primo passo concreto del progetto ambientale che punta a una diffusione più ampia lungo tutta la riviera.