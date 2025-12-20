Allo Stadio del nuoto torna la tradizionale Coppa Brema in vasca 600 atleti
Lo stadio del Nuoto di Riccione si prepara alla Coppa Caduti di Brema, gara nazionale a squadre che anticipa le festività natalizie, in programma domenica 21 dicembre. L’appuntamento prevede la partecipazione di formazioni maschili e femminili per un totale di 600 atleti su base regionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Allo stadio del nuoto scendono in vasca i Master, attesi 700 atleti da tutta Italia
Leggi anche: Allo stadio del nuoto torna il ‘pallone’
Allo stadio del nuoto torna il ‘pallone’ - Polisportiva comunale, Federalberghi e il Comune stanno definendo anche per il periodo che va da febbraio ai ... ilrestodelcarlino.it
A Caserta non riapre Stadio del Nuoto, "Provincia risponda" - Chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre a Caserta lo Stadio del Nuoto, struttura di proprietà della Provincia situata in via Capitano Laviano, fiore all'occhiello una ... ansa.it
Caserta, lo “stadio del nuoto” ancora chiuso: «sarà impossibile programmare la prossima stagione» - “Lo stadio del nuoto” a Caserta, chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre. ilmattino.it
**NUOVA CONVENZIONE ** CESPORT ITALIA Scuola Nuoto Federale Stadio Collana Visita la pagina dedicata e scopri i dettagli dell'offerta ed i vantaggi riservati ai soci https://www.craltlc.it/index.php/catalogo-speciale-estate/cesport-italia-scuola-nuoto-fede - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.