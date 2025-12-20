Allo Stadio del nuoto torna la tradizionale Coppa Brema in vasca 600 atleti

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stadio del Nuoto di Riccione si prepara alla Coppa Caduti di Brema, gara nazionale a squadre che anticipa le festività natalizie, in programma domenica 21 dicembre. L’appuntamento prevede la partecipazione di formazioni maschili e femminili per un totale di 600 atleti su base regionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Allo stadio del nuoto scendono in vasca i Master, attesi 700 atleti da tutta Italia

Leggi anche: Allo stadio del nuoto torna il ‘pallone’

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Allo stadio del nuoto torna il ‘pallone’ - Polisportiva comunale, Federalberghi e il Comune stanno definendo anche per il periodo che va da febbraio ai ... ilrestodelcarlino.it

A Caserta non riapre Stadio del Nuoto, "Provincia risponda" - Chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre a Caserta lo Stadio del Nuoto, struttura di proprietà della Provincia situata in via Capitano Laviano, fiore all'occhiello una ... ansa.it

Caserta, lo “stadio del nuoto” ancora chiuso: «sarà impossibile programmare la prossima stagione» - “Lo stadio del nuoto” a Caserta, chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre. ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.