Fu trasferito nel centro migranti in Albania ora il governo lo deve risarcire | la prima condanna per il Viminale

Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire un migrante trasferito illegalmente dal Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Italia a una struttura costruita dal governo Meloni in Albania. La sentenza arriva dopo che il migrante è stato spostato senza il rispetto delle norme e ora il governo deve pagare i danni. La vicenda riguarda il trasferimento forzato avvenuto senza le garanzie previste dalla legge. Un caso che ha aperto un fronte legale contro le pratiche di rimpatrio del ministero.

Il tribunale di Roma ha condannato il ministero dell'Interno a risarcire un migrante trasferito illegittimamente da un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) italiano alla struttura fatta costruire a Gjader, in Albania, dal governo Meloni. È la prima volta, scrive Repubblica, che il Viminale è costretto a risarcire uno dei migranti trasferiti nel centro per i rimpatri situato fuori dai confini nazionali. La vicenda, inoltre, rischia di riaprire lo scontro fra governo e magistrati, già in piena campagna elettorale per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Il Viminale è stato condannato a pagare 700 euro a un migrante perché ha trasferito senza motivo e ha fornito informazioni false sulla destinazione.

Tommaso Cerno: I centri per migranti in Albania funzioneranno appena cadrà la von der Leyen

