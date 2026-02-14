Il giorno di San Valentino, molte persone cercano parole speciali per esprimere i loro sentimenti, perché dire

Q uando l’emozione è forte, spesso il linguaggio quotidiano sembra non bastare. È allora che vengono in aiuto le parole già scritte dai grandi autori, dai poeti e dai cantautori, dichiarazioni che hanno raccontato l’amore in tutte le sue forme e continuano a emozionare generazioni diverse. Ecco dieci frasi d’amore senza tempo da scegliere per sorprendere chi si ama a San Valentino. “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende” Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, canto V. “Se so cos’è l’amore, è grazie a te” Hermann Hesse, Siddharta. Leggi anche › San Valentino: le 10 frasi più romantiche da dedicare al partner “Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono la stessa cosa” Emily Brontë, Cime tempestose. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Frasi d’amore per San Valentino: quando dire “ti amo” non basta, ecco dieci citazioni celebri e senza tempo da inviare in un messaggio, scrivere su un biglietto o condividere con la persona amata

Il 14 febbraio, San Valentino, si celebra l’amore e le coppie lo festeggiano con messaggi e sorrisi.

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si festeggia l’amore in tutto il mondo, e quest’anno centinaia di persone inviano immagini romantiche e messaggi affettuosi sui social.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Sei Bellissima #frasidariflettere #perte #citazionimotivazionali#amore #vitaspirituale #quotes

Argomenti discussi: Frasi d’amore per San Valentino: esempi pronti per messaggi, lettere e post Instagram; Innamorati in festa: le parole per colpire al cuore nel giorno di San Valentino; Ultime ore per inviare la tua frase d'amore al Corriere: oggi lo stop; Addio frasi d’amore nei Baci Perugina: ecco cosa trovi sui nuovi cartigli per San Valentino 2026.

San Valentino, frasi le più belle e toccanti per fare gli auguri d'amoreIl 14 febbraio è alle porte e gli innamorati dovranno presto fare i conti con i propri sentimenti. Il giorno di San Valentino è fatto di piccoli gesti, piccole emozioni, ... ilmessaggero.it

San Valentino 2026: da canzoni, poesie e aforismi le frasi d’amore più romantiche e quelle più divertenti per farsi gli auguriÈ la festa degli innamorati: celebratela con le parole giuste. Da scambiare guardandosi negli occhi o via WhatsApp ... msn.com

Buon San Valentino a tutte le donne da parte nostra, ma bisogna amarle 365 all'anno ricordatelo sempre facebook