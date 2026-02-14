Franzoni ha condiviso chi è davvero, parlando dei suoi tatuaggi, dei manga, della musica e di suo papà, aggiungendo che tra le sue passioni c’è anche lo sci. Ha raccontato che, se potesse, vorrebbe sciare con Sinner, immaginando di essere più veloce di lui in discesa, mentre nel tennis si sente molto meno a suo agio.

Seduto su un divano bianco e ondulato come una pista da sci, Giovanni Franzoni sembra un guerriero della mitologia. Più il troiano Ettore che Achille l’acheo, perché questo ragazzone bresciano ha sì muscoli d’acciaio, ma modi gentili ed educati. Sarà merito della mamma Irene, che si è impuntata perché "facesse un liceo con il latino"? O del papà paracadutista Osvaldo (sì scusi, non si riesce a chiamarla “Osvi”.) che da ragazzino gli ha insegnato - predicato - l’antica arte del rispetto per tutti? Non ci sarà mai risposta. Eppure lui, Giovanni Franzoni, sempre seduto sul divano bianco e ondulato di Casa Italia, periferia nord di Livigno, di risposte ne dà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni: "I tatuaggi, i manga, la musica e... mio papà. Vi racconto chi sono (per davvero)"

Irene, madre di Giovanni Franzoni, rivela i sacrifici fatti per il suo ragazzo.

Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, apre una finestra sulla sua carriera e sul mercato, condividendo dettagli sui propri investimenti e scelte.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Franzoni: I tatuaggi, i manga, la musica e... mio papà. Vi racconto chi sono (per davvero); Franzoni senza pressioni nel gigante: Scio leggero; Oltre lo sci alpino: Giovanni Franzoni è una persona speciale fuori dalla pista • Milano Cortina 2026; Franzoni, orgoglio e incredulità: Sbalordito dal mio atteggiamento.

È vero che i tatuaggi aumentano il rischio di melanoma? Cosa dice l’esperto di tatooWorl Cancer Day. Marco Manzo, primo docente italiano del tatuaggio: Non tatuiamo mai sopra i nei per agevolare la diagnosi. Serve un tavolo tra medici e tatuatori ... msn.com

Tatuaggi, arriva la stretta con la nuova legge sul melanoma: cosa cambia per tatuatori e clientiIl Senato approva il nuovo disegno di legge per la prevenzione del melanoma. Nuove regole per i tatuaggi con obbligo di consenso informato, campagne di screening gratuite e l’istituzione della ... fanpage.it

“ Sono andato al sushi con il mio migliore amico prima di venire qui, ho preso il biglietto della fortuna e ho detto: vediamo, questo sarà il risultato della gara, e c’era scritto che vincerai” E alla fine Giovanni Franzoni ha conquistato una splendida medaglia d’ facebook