Gualtiero Marchesi, il rivoluzionario della cucina italiana tra arte, tradizione e innovazione.

C'è un nome su tutti che ha fatto la storia della cucina italiana: quello di Gualtiero Marchesi. Lo chef milanese è stato un pioniere della sperimentazione in cucina e è diventato una figura chiave nella storia della gastronomia italiana. Come sia riuscito Gualtiero Marchesi a diventare "il maestro" della cucina italiana è spiegato nella motivazione del premio Artusi, che gli fu assegnato nel 1998: " Partendo dagli insegnamenti e valori della cucina classica italiana – libero da pregiudizi e schemi antiquati – attraverso una costante e continua ricerca e sperimentazione, ha elaborato una cucina creativa, fantasiosa, fresca, leggera, essenziale, solare, raffinata che presta estrema attenzione ai prodotti, ai sistemi di cottura, alla dietologia, all'evoluzione del gusto ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

