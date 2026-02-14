Il forte vento che scuote Bari e la sua provincia è stato causato da correnti intense provenienti dal mare, che hanno portato raffiche fino a 80 kmh. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo valida fino alle ore 20 di questa sera, in particolare per le zone lungo la costa, dove sono già stati segnalati alcuni alberi caduti e disagi alla circolazione.

La Protezione Civile ha indicato la presenza di robuste correnti sulla Puglia Centrale Adriatica: il fenomeno atmosferico segnerà la giornata di sabato, 14 febbraio, dalle 8 fino alle 20 Sarà una festa di San Valentino accompagnata, a Bari, da robuste correnti. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo sulla Puglia Centrale Adriatica per il rischio vento dalle 8 di questa mattina, 14 febbraio, e per le successive 12 ore. Sono previsti, in particolare, “venti forti meridionali su Puglia meridionale e settori adriatici centro-meridionali”. Gli esperti di 3BMeteo avevano già annunciato l'arrivo di una nuova perturbazione: questo weekend dovrebbe essere all'insegna del tempo instabile, con il rischio pioggia in agguato su Bari e provincia.🔗 Leggi su Baritoday.it

La Protezione Civile regionale ha prorogato fino a mezzogiorno di lunedì 12 gennaio l’allerta meteo su Bari e provincia, a causa di forti venti e mareggiate.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Forte vento su Bari e provincia: scatta l'allerta meteo; Nuova allerta meteo su Bari e provincia: venerdì con forte vento; Vento forte su Bari: l’allerta meteo passa da gialla ad arancione. Chiusi cimiteri, parchi e giardini; Maltempo, a Bari chiusi cimiteri e parchi per il vento forte. Volo da Parigi dirottato a Pescara.

Forte vento su Bari e provincia: scatta l'allerta meteoLa Protezione Civile ha indicato la presenza di robuste correnti sulla Puglia Centrale Adriatica: il fenomeno atmosferico segnerà la giornata di sabato, 14 febbraio, dalle 8 fino alle 20 ... baritoday.it

Vento forte su Bari: l’allerta meteo passa da gialla ad arancione. Chiusi cimiteri, parchi e giardiniVento forte su Bari, chiusi i cimiteri cittadini: aperti ma sotto controllo parchi e giardini. Allerta gialla in Puglia ... telebari.it

Alberi caduti sulla strada per il forte vento a Gerace facebook

Maltempo, il forte vento distrugge un impianto fotovoltaico a Reggio Calabria | VIDEO x.com