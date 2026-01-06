La Serie A1 di hockey su pista 2025-2026 è ripresa dopo la pausa natalizia, con cinque partite disputate martedì 6 gennaio. Lodi conferma la sua solidità, mentre Monza ottiene un risultato positivo in un turno privo delle squadre di vertice. Le sfide restano aperte in attesa dei recuperi programmati per il 14 gennaio, offrendo un quadro aggiornato della stagione in corso.

Dopo la pausa natalizia è finalmente ricominciata la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Nella giornata di oggi, martedì 6 gennaio, si sono disputati complessivamente cinque incontri in attesa delle big, le quali recupereranno i rispettivi match il prossimo 14 gennaio. Non ha tradito le aspettative in tal senso la quarta della classe Lodi, formazione che ha battuto in scioltezza Follonica con il rotondo risultato di 9-2. Sorride poi anche Monza, capace di espugnare il campo di Castiglione con il punteggio di 4-6. Bene inoltre anche Grosseto che, nella fattispecie, ha regolato per 4-2 Giovinazzo, così come Breganze, corsara in quel di Forte dei Marmi per 2-4, e Novara che, invece, ha battuto per 6-4 Saronno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Lodi non sbaglia in Serie A1, sorride anche Monza in in turno senza le prime delle classe

