Fine settimana a Foggia e in provincia | gli eventi di sabato 14 e domenica 15 febbraio

Sabato 14 febbraio, Francesco Cicchella porta sul palco del Teatro del Fuoco di Foggia lo spettacolo ‘Tante belle cose’, attirando molti spettatori locali. Nel frattempo, al Teatro, il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi si esibiscono in ‘Allacciate le cinture!’, un concerto di musica classica pensato per il pubblico della zona. La giornata si anima anche con altri eventi in città e in provincia, che attirano appassionati di diverse discipline.

Nuovo fine settimana all’insegna di eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere. Per 'Musica felix', appuntamento con il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi in ‘Allacciate le cinture!’ Presso la Parrocchia dell’Annunciazione di via Spagna a Foggia il mercatino di beneficenza Un aiuto per Gaza, con vendita di abbigliamento second hand per donna, uomo e teenager. Dalle 10:00–13:00 e 17:30–20:30. Presso la Parrocchia dell’Annunciazione di via Spagna a Foggia il mercatino di beneficenza Un aiuto per Gaza, con vendita di abbigliamento second hand per donna, uomo e teenager. Dalle 10:00–13:00 e 17:30–20:30.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Nel fine settimana, Viterbo e la sua provincia si preparano a vivere due giorni pieni di eventi.

Il weekend in Capitanata offre un ricco calendario di eventi per tutti i gusti, tra spettacoli teatrali, incontri con influencer e iniziative culturali.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio; Presentata a Foggia la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di sciabola. Da venerdì lo spettacolo in pedana: fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma; Quanto basta al Teatro Giordano di Foggia: Sassanelli e Zotti raccontano l’amore che resiste al tempo; Foggia, caos e violenze in via Dante, insorgono i cittadini. Qui è diventato impossibile e nel fine settimana è un disastro.

Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraioNuovo fine settimana all’insegna di eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere. Al Teatro Regio di Capitanata va in scena la Compagnia Enarchè con ‘Chi finge vince, tiè’ Al Piccolo Teatro di Foggia ... foggiatoday.it

BUONGIORNO LINO ..BUONGIORNO E UN BUON FINE SETTIMANA A TUTTO IL GRUPPO facebook

Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere nel fine settimana di San Valentino x.com