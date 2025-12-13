Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre

Il weekend in Capitanata offre un ricco calendario di eventi per tutti i gusti, tra spettacoli teatrali, incontri con influencer e iniziative culturali. Ecco le principali manifestazioni in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre, per vivere al meglio questi giorni di festa e divertimento nella regione.

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.Sabato 13 dicembreFoggiaAl Teatro del Fuoco c’è la star dei social Daniele CondottaAl Teatro Regio di Capitanata torna in scena ‘Bisticci & pasticci’ di Fabrizio ErricoAl Teatro della Polvere va in scena ‘Una. Foggiatoday.it

