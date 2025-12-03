Il mistero del volo MH370 | a 10 anni dalla scomparsa riparte la caccia al relitto nell’Oceano Indiano

La Malesia riavvia le ricerche del volo MH370, affidandole a Ocean Infinity: una nuova missione di 55 giorni nei fondali dell’Oceano Indiano per riaprire un mistero lungo dieci anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il mistero del volo MH370: a 10 anni dalla scomparsa riparte la caccia al relitto nell’Oceano Indiano - La Malesia riavvia le ricerche del volo MH370, affidandole a Ocean Infinity: una nuova missione di 55 giorni nei fondali dell’Oceano Indiano per riaprire ... Come scrive fanpage.it

