Famiglia nel bosco mamma Catherine sta impazzendo | come è ridotta

Catherine Birmingham, madre dei tre bambini della famiglia nel bosco, sta attraversando un momento difficile. Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, ha spiegato che le sue difficoltà sono comprensibili e normali in circostanze simili. Questa situazione solleva riflessioni sulla gestione delle sfide familiari in contesti isolati e sulla necessità di supporto adeguato per le famiglie che vivono in condizioni particolari.

"La mamma sta impazzendo, ma è normale". A svelare la verità su Catherine Birmingham, la mamma dei tre bimbi della " famiglia nel bosco ", è Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, intervistato dal Corriere della Sera. "Una persona come lei, abituata a vivere a contatto con la natura, a occuparsi della casa e degli animali, si ritrova all’improvviso in questa struttura, al chiuso, senza far nulla tutto il giorno e con l’aggravante di vedere i figli solo per poco tempo e in determinati orari", spiega il primo cittadino riguardo a Catherine e alla casa famiglia di Vasto dove sono stati trasferiti i bambini e dove il padre Nathan Trevallion può avere accesso per poche ore a settimana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

