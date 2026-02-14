Fagioli e Kean firmano l’impresa la Fiorentina sbanca Como in un finale folle

Fagioli e Kean hanno deciso la partita, portando la Fiorentina a vincere 2-1 contro il Como. La squadra viola ha conquistato il campo avversario in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultimo minuto.

La Fiorentina rialza la testa nel momento più critico della stagione, espugnando il fortino del Sinigaglia per 2-1 in un pomeriggio di rara intensità emotiva e agonistica. Il successo della compagine di Paolo Vanoli, maturato grazie alla freddezza dei suoi singoli e a una resilienza difensiva d'altri tempi, permette ai viola di agganciare punti vitali per la rincorsa salvezza, interrompendo al contempo la striscia di clean sheet casalinghi del Como. Per Cesc Fabregas, una sconfitta che brucia non solo per il risultato, ma per un finale di gara incandescente che ha visto i lariani chiudere in dieci uomini e con i nervi a fior di pelle.