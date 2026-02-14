Fabrizio Corona ricoverato in ospedale | Problemi di cuore saranno le macumbe di Signorini…

Fabrizio Corona si trova in ospedale dopo aver avuto problemi di cuore, probabilmente causati dalle polemiche con Signorini. L’ex paparazzo ha condiviso due foto su X, l’unico social ancora attivo, lasciando intendere che le tensioni recenti possano aver influito sul suo stato di salute. Un dettaglio che ha sorpreso i suoi follower, considerando anche il tono ironico con cui Corona ha commentato la situazione.

Fabrizio Corona è ricoverato in ospedale? È quanto sembrerebbe da due foto che l’ex paparazzo diventato re del gossip senza limiti con Falsissimo ha caricato nel pomeriggio di sabato su X, l’ unico social rimasto a sua disposizione dopo la chiusura dei profili Instagram e TikTok. «Non mi state fermando. Mi state ricreando», scrive lapidario Corona a corredo di due foto che lo mostrano su una barella d’ospedale, gli elettrodi attaccati a braccia e torace e poi la mano sul volto. Non è chiaro se si tratti di esami programmati o di un ricovero improvviso, né per curare quale disturbo. Raggiunto da Fanpage, Corona è rimasto evasivo ma ha detto di essere «ricoverato in cardiologia» per quelle che ha definito ironicamente «le macumbe di Signorini», il direttore di Chi che ha accusato a viso aperto e con cui è da allora in guerra aperta.🔗 Leggi su Open.online

