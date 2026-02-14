F1 | serve intervenire su sorpassi partenze e strategie di risparmio carburante

Durante le sessioni di test a Sakhir, è emerso che la Formula 1 deve intervenire sui sorpassi, sulle partenze e sulle strategie di risparmio di carburante, poiché queste aree creano confusione tra i piloti e gli spettatori. Un esempio concreto riguarda le difficoltà di superare in pista, che rallentano i sorpassi e rendono le gare meno spettacolari.

Al termine delle giornate di test sul circuito di Sakhir, emerge un quadro focalizzato su tre aree chiave che influiscono sulla comprensibilità delle gare e sull’eco del programma. Le osservazioni indicano come problemi nella partenza, difficoltà nei sorpassi e nuove dinamiche del lift-and-coast possano incidere sull’esperienza degli spettatori e sulla dinamica competitiva, richiedendo risposte tempestive da parte di team, FIA e organi di governance. La valutazione delle prove ha evidenziato tre elementi critici che meritano attenzione immediata: partenza, sorpassi e lift-and-coast. L’obiettivo è mantenere gare melodiche e accessibili, senza rinunciare alle implicazioni tecniche che governano lo spettacolo sportivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Formula 1 si prepara a cambiare volto.

