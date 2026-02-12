Aidomaggiore senza TV | guasto al ripetitore anziani isolati e canone Rai pagato senza servizio

Aidomaggiore è senza segnale televisivo da quasi due mesi. Un guasto al ripetitore locale ha lasciato il paese isolato, impedendo agli abitanti di vedere i canali Rai. Molti anziani si trovano senza notizie e intrattenimento, mentre il canone viene pagato regolarmente ma senza ricevere il servizio. La situazione crea disagi e frustrazione tra i residenti, che chiedono interventi immediati per ripristinare il segnale.

Aidomaggiore senza Rai: il canone pagato al buio, un paese isolato. Aidomaggiore, un piccolo centro dell'Oristanese, vive da quasi due mesi senza la possibilità di ricevere i canali Rai a causa di un guasto al ripetitore locale. La situazione, che colpisce soprattutto gli anziani, solleva interrogativi sulla sostenibilità del servizio pubblico radiotelevisivo e sul diritto all'informazione in aree remote. Il buio negli schermi: la cronaca di un disservizio. Da quasi due mesi, l'intero centro abitato di Aidomaggiore si confronta con un disagio significativo: l'impossibilità di sintonizzare i canali della Rai.

