Emilia-Romagna | sole e temperature in rialzo domenica ma clima sempre più instabile Zero termico alto

Domenica 15 febbraio 2026, l’Emilia-Romagna vivrà una giornata di sole e temperature in aumento, a causa di un’area di alta pressione che si estende sulla regione. Il cielo sarà sereno e il termometro segnerà valori più elevati rispetto ai giorni precedenti, con un aumento di circa 5 gradi rispetto alla settimana scorsa. Tuttavia, il clima rimane instabile e le nuvole potrebbero arrivare nel tardo pomeriggio, portando un ritorno di piogge. La quota dello zero termico si mantiene molto alta, oltre i 2000 metri.

Emilia-Romagna al Sole: Una Domenica di Tregua in un Inverno di Cambiamenti. Domenica 15 febbraio 2026, l'Emilia-Romagna godrà di una giornata di tempo stabile e soleggiato, con temperature in ripresa dopo un periodo di variabilità. A Modena, le temperature massime raggiungeranno i 14°C, offrendo una pausa dal maltempo dei giorni precedenti, ma in un contesto climatico che mostra una crescente tendenza a eventi estremi. Questa tregua mette in luce la necessità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e di adattare le strategie di prevenzione e gestione del territorio. Un Weekend di Serenità Dopo le Nubi.