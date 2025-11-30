Si rivede il sole nel Foggiano temperature in rialzo ma le perturbazioni torneranno

Foggiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diversi giorni segnati da una instabilità frequente e rovesci sparsi, frequenti e ininterrotti in alcune zone della provincia di Foggia, il tempo va gradualmente migliorando. Lo rende noto il meteorologo di 3Bmeteo, l'esperto Francesco Nucera, secondo cui, lo spostamento verso sud-est della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

rivede sole foggiano temperatureSi rivede il sole nel Foggiano, temperature in rialzo ma le perturbazioni torneranno - Le previsioni meteo in provincia di Foggia e in Puglia di oggi, domenica 30 novembre e della prima settimana di dicembre di Francesco Nucera, meteorologo di 3BMeteo ... Lo riporta foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rivede Sole Foggiano Temperature