Ecco il pasto sospeso Con 5 euro si aiutano le persone in difficoltà

Il progetto “pasto sospeso” nasce dalla voglia di aiutare chi si trova in difficoltà, offrendo un pasto caldo con soli 5 euro. Questa iniziativa si ispira alla tradizione del caffè sospeso, ma si concentra sul cibo, permettendo a chi ha meno possibilità di mangiare bene. Nei primi giorni, diversi ristoranti hanno già registrato richieste da parte di persone che cercano un pasto caldo e accessibile.

Con 5 euro è possibile offrire un pasto caldo alle persone in difficoltà. Ispirandosi alla tradizione del caffè sospeso, arriva il pasto sospeso. L’iniziativa di solidarietà è coordinata dal Rotary Club Pavia Minerva e dal Rotaract Pavia con lo scopo di sostenere le strutture che già operano nel territorio per l’erogazione di pasti gratuiti e alimenti, in modo da affrontare le crescenti richieste. Le donazioni vengono raccolte nei punti convenzionati e nei ristoranti che aderiscono all’iniziativa. Con 5 euro, pari al costo di un pasto erogato da Comunità di Sant’Egidio di Pavia, Caritas e Frati di Canepanova, i ristoranti e gli altri esercizi commerciali che aderiscono ricevono un kit con vetrofania, locandina informativa, blocchetti di ricevute numerate per la certificazione delle donazioni, segnalibro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

