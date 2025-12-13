Raccolti oltre 1600 euro per il pranzo sospeso l' iniziativa di Natale per le famiglie in difficoltà

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa “Pranzo di Natale sospeso” promossa dall’associazione Melara ha raccolto oltre 1.600 euro, permettendo di garantire 165 pasti alle famiglie in difficoltà delle Microaree e delle parrocchie locali. Un gesto di solidarietà che sostiene chi vive un periodo di crisi e rende il Natale più solidale e condiviso.

Ha già raggiunto quota 1.650 euro la raccolta fondi promossa dall’associazione Melara nell’ambito dell’iniziativaPranzo di Natale sospeso”, che consentirà di garantire 165 pasti destinati alle Microaree e alle parrocchie della città. Un risultato importante, reso possibile dalla generosità di. Triesteprima.it

Asta solidale di Barolo, raccolto oltre un milione di euro - Nuovo record per l'asta solidale 'Barolo en primeur', giunta alla quinta edizione: sono stati raccolti oltre 1 milione e 100 euro da destinare in beneficenza per 5. ansa.it

Barolo en primeur brinda con la solidarietà: raccolto oltre un milione di euro - La conferma è arrivata ieri sera (venerdì 24 ottobre) dalla quinta edizione dell’asta benefica Barolo en primeur, ... repubblica.it

raccolti oltre 1600 euro per il pranzo sospeso l iniziativa di natale per le famiglie in difficolt224

© Triesteprima.it - Raccolti oltre 1600 euro per il pranzo sospeso, l'iniziativa di Natale per le famiglie in difficoltà

Footgolf e beneficenza: Raccolti 1600 euro per la Gigi Ghirotti

Video Footgolf e beneficenza: Raccolti 1600 euro per la Gigi Ghirotti