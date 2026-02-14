Ecco i vostri messaggi d’amore E c’è anche chi festeggia due volte

Sabato scorso, le coppie di tutta Italia hanno condiviso i loro messaggi d’amore, spinti dalla voglia di celebrare il San Valentino, anche in modo inaspettato. Molti hanno approfittato delle occasioni speciali per scambiarsi regali e parole dolci, anche più di una volta nello stesso giorno. Alcuni giovani, altri più esperti, hanno trovato il modo di rendere questa giornata un momento importante, anche tra le mille corse quotidiane. In molti ristoranti, le prenotazioni sono aumentate, dimostrando che, nonostante le critiche, questa festa resta un’occasione per dedicarsi a chi si ama.

Giovani o meno giovani. Fidanzatini o navigati sposi. La Festa di San Valentino è per tutti e, benchè sia a tratti etichettata come “commerciale“, ha il dolce sapore di rivolgersi alle coppie, di invitarle a dedicarsi un momento, un piccolo pensiero, una cena, un’attenzione reciproca che con i tempi frenetici che corrono non è così scontata. I ristoranti lucchesi indubbiamente ne beneficiano: tante cene a tema, tantissime prenotazioni per stasera. I negozi non restano indietro: “Compri un profumo e ti offriamo noi i due aperitivi“, è l’invito ammiccante della profumeria Le Vanità in piazza San Michele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

