E' morta Brigitte Bardot il jet set e l' amore per gli animali | così BB ha vissuto due volte
È venuta a mancare Brigitte Bardot, icona del cinema francese e figura di riferimento del jet set internazionale. La sua vita, segnata dall’amore per gli animali e dalla carriera artistica, ha attraversato diverse epoche lasciando un’impronta indelebile. A 91 anni, Bardot si unisce al panorama delle grandi personalità che hanno definito un’epoca, lasciando un’eredità fatta di stile, sensibilità e passione.
Brigitte Bardot se ne è andata e, con lei, una delle ultime icone del cinema francese. L’attrice si è spenta oggi a 91 anni. Nata a Parigi il 28 settembre 1934, la Bardot ha avuto due vite: la prima, quella scintillante del cinema e del jet set; e la seconda, da oltre cinquant'anni, dedicata esclusivamente alla difesa dei diritti degli animali attraverso la fondazione da lei creata. Brigitte Bardot. 🔗 Leggi su Feedpress.me
