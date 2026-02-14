È successo tutto in un attimo Diastro alle olimpiadi il campione crolla disperato

Da tvzap.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le Olimpiadi, il campione di ginnastica si è improvvisamente fermato e si è accasciato a terra, causando grande sorpresa tra il pubblico. La caduta è avvenuta subito dopo aver completato la sua esibizione, lasciando gli spettatori increduli. Un errore imprevisto ha determinato il suo sfortunato finale nella gara.

Sembrava una formalità. Tutto lasciava pensare a una medaglia già scritta, a un oro quasi annunciato prima ancora dell’ultima nota musicale. Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 avevano trovato uno dei loro protagonisti più attesi, il volto destinato a prendersi la scena nella finale di pattinaggio di figura maschile. Poi, in pochi minuti, lo scenario è cambiato radicalmente. Quella che doveva essere la consacrazione definitiva si è trasformata in uno dei momenti più sorprendenti dell’intera rassegna. E le immagini di quel programma libero resteranno tra le più discusse di questi Giochi. Il favorito assoluto: Ilia Malinin e i numeri da leggenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

200 successo tutto in un attimo diastro alle olimpiadi il campione crolla disperato

© Tvzap.it - “È successo tutto in un attimo”. Diastro alle olimpiadi, il campione crolla disperato

Schianto atroce mentre va al lavoro, Sofia muore così. È successo tutto in un attimo

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Sofia mentre si recava al lavoro.

Klaebo è disperato, alle Olimpiadi la connessione a internet è pessima: “Pagherei per ripararla”

Klaebo si sfoga in diretta, ormai stanco della connessione internet pessima durante le Olimpiadi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cosa è successo all’Halftime Show tutto americano voluto dai Maga contro Bad Bunny?; Test di Sepang: tutto quello che è successo, istante per istante; Via Tolemaide: camion del gas sbanda e finisce fuori strada; Prati segna di testa, l'arbitro annulla il gol: cos'è successo in Inter-Torino.

Cucciari: Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?Mister Alessandro Cucciari è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. E ha parlato del caos Fiorentina: Sono imbarazzato, se mi avessero detto che oggi avrebbe lottato per la ... tuttomercatoweb.com

Crans-Montana, il sopravvissuto Giuseppe Giola: «È successo tutto in pochi secondi, ho dato io l'allarme»«Stava andando tutto a fuoco. Lì ho capito che stava per succedere una tragedia. Ho chiamato subito mia mamma e ho dato l'allarme per telefono anche ad altri genitori» Giuseppe Giola ha sedici anni. È ... ilgazzettino.it