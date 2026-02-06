Klaebo è disperato alle Olimpiadi la connessione a internet è pessima | Pagherei per ripararla

Klaebo si sfoga in diretta, ormai stanco della connessione internet pessima durante le Olimpiadi. Il campione norvegese, che potrebbe diventare il più decorato della storia, si lamenta di dover rinunciare ai videogiochi perché il segnale non regge.

Il campione norvegese può diventare l'atleta più titolato della storia delle Olimpiadi Invernali, ma prima deve risolvere un problema che lo disturba: "Sono dipendente dai videogiochi ma la connessione è pessima".🔗 Leggi su Fanpage.it

