Agnese De Pasquale disperata a Capodanno per Roberto | Mi ha lasciato da sola

Agnese De Pasquale si trova a vivere un momento difficile durante il Capodanno, dopo la fine della sua relazione con Roberto Priolo. La coppia, nota al pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne, sembra aver affrontato una fase complicata. La loro storia continua a suscitare interesse, anche se al momento Agnese si trova a far fronte a sentimenti di solitudine e incertezza.

La storia d'amore tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sta procedendo serenamente dopo Uomini e Donne. I due hanno deciso di trascorrere parte delle vacanze di Natale insieme, nello specifico, hanno voluto passare in reciproca compagnia il periodo di Capodanno. Ebbene, proprio in tale occasione, però, tra di loro ci sono stati alcuni battibecchi, che hanno portato la dama a rendere partecipi i suoi fan della situazione. Lo sfogo di Agnese contro Roberto dopo quanto accaduto a Capodanno. Una volta usciti da Uomini e Donne, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo stanno tenendo aggiornati i loro fan circa gli sviluppi della loro relazione mediante i social.

