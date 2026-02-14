Dramma nel mondo del cinema | addio alla celebre star giallo sulle cause della sua morte

Shelly Desai, attore indiano naturalizzato statunitense, è morto improvvisamente, lasciando il mondo dello spettacolo senza uno dei volti più noti. La sua scomparsa ha sorpreso colleghi e fan, mentre ancora si cercano risposte sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. Desai, che aveva lavorato in numerose serie televisive e film, aveva recentemente partecipato a un progetto televisivo molto seguito.

Il mondo dello spettacolo dice addio a Shelly Desai, attore indiano naturalizzato statunitense che ha attraversato oltre quattro decenni di televisione e cinema. Aveva 90 anni. Il decesso è avvenuto martedì a Los Angeles, ma le cause non sono state rese note, alimentando un inevitabile riserbo attorno alla notizia. L’annuncio è stato diffuso da un portavoce della famiglia. Il successo tra serie cult e ruoli ricorrenti. Desai è stato particolarmente apprezzato per il ruolo di Carlos nella serie TNT “Men of a Certain Age”, trasmessa tra il 2009 e il 2011. Nella produzione interpretava un dipendente del negozio di articoli per feste gestito dal personaggio di Ray Romano, comparendo in 14 episodi accanto ad Andre Braugher e Scott Bakula. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dramma nel mondo del cinema: addio alla celebre star, “giallo” sulle cause della sua morte Drammatico lutto, addio alla star del cinema che ha fatto la storia Nel 2025 il mondo del cinema ha perso alcune delle sue figure più significative, lasciando un vuoto nella memoria collettiva. Lutto nel mondo della ristorazione: addio alla signora Anna del "Francischiello" Il mondo della ristorazione piange la scomparsa di Anna, amata figura del “Francischiello” di Lacco Ameno. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La Casa Svizzera a Milano, un ponte tra Olimpiadi e un dramma condiviso; La Famiglia Esule: il dipinto in Vaticano che parla del dramma di Gaza; Infanzia rubata: il dramma senza fine dei bambini soldato nel mondo; Famiglia nel bosco, anche una canzone sul dramma dei figli 'strappati'. Dramma nel mondo del cinema: addio alla celebre star, giallo sulle cause della sua morteAddio a Shelly Desai, volto di C'è sempre il sole a Philadelphia: l'annuncio della famiglia e il giallo sulla morte. donnaglamour.it Dramma nel mondo del calcio. È morto Celeste Pin, l'ex calciatore della Fiorentina aveva 64 anniDramma nel mondo del calcio. È morto Celeste Pin, ex giocatore tra le altre della Fiorentina, all'età di 64 anni. L'uomo - riporta l'edizione on line del Corriere Fiorentino - si sarebbe tolto la vita ... tuttomercatoweb.com Dall’emozione del dramma storico all’adrenalina dell’azione pura: questa settimana sul nostro schermo c’è un mondo intero da scoprire. I FILM IN PROGRAMMAZIONE QUESTA SETTIMANA: • Hamnet - Nel Nome del Figlio Dalla regista Premio Osc facebook