Dopoguerra italiano | riscoperti i simboli del pacifismo femminile e le bandiere multicolori di Peace & Care

Arezzo ospita una mostra dedicata alle donne che, nel dopoguerra italiano, hanno portato in piazza le bandiere multicolori di Peace & Care, segnando un momento importante del pacifismo femminile. La rassegna presenta fotografie e testimonianze di quegli anni, quando le donne si mobilitarono per promuovere la pace con grande passione e determinazione. In particolare, vengono esposti alcuni striscioni originali e i simboli usati durante le manifestazioni dell’epoca, testimonianze concrete di un impegno silenzioso ma deciso.

Le Bandiere della Pace: Un Racconto Femminile dal Dopoguerra Italiano. Arezzo accoglie una mostra inedita che riscopre un capitolo significativo della storia italiana: l'impegno delle donne nel movimento pacifista tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta. "Peace & Care", ospitata al Circolo Aurora dal 14 al 25 febbraio 2026, espone le "bandiere multicolori della pace", manufatti unici che testimoniano un'espressione autonoma di attivismo femminile, parallela e distinta dalle più note bandiere arcobaleno. Un'Italia in Ricostruzione e l'Emergere del Pacifismo. Il dopoguerra italiano fu un periodo di profonde trasformazioni sociali e politiche.