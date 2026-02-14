Domenica 15 febbraio, Carlo Conti sarà ospite d’onore a Domenica In, condotto da Mara Venier, per parlare del suo ruolo come co-conduttore del Festival di Sanremo. La puntata si apre con un focus sulla kermesse musicale, con anticipazioni sui protagonisti e i momenti più attesi.

Domenica In, condotta da Mara Venier e in onda domenica 15 febbraio alle 14.00 su Rai1, si aprirà con un ampio spazio dedicato all’imminente Festival di Sanremo. Collegamento speciale con Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, che commenterà anticipazioni e retroscena ad una settimana dal debutto. E la musica sarà ancora protagonista con Nek, in partenza per il suo tour europeo: l’artista ripercorrerà carriera e vita privata, regalando una performance con alcuni dei suoi successi più amati. Per il cinema, Anna Ferzetti presenterà “ Domani interrogo ”, il nuovo film di Umberto Carteni in uscita il 19 febbraio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: CARLO CONTI OSPITE D’ONORE DEL SALOTTO DI MARA VENIER

Domenica pomeriggio ricco di ospiti a “Domenica In”.

