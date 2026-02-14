L’autostrada A2 tra Rogliano e Altilia resterà chiusa domani, 14 febbraio 2026, perché ci sono rischi di frane causati dal distacco di massi sulla carreggiata. La strada sarà interdetta al traffico per permettere ai tecnici di intervenire e prevenire eventuali incidenti. Sul tratto coinvolto, i lavori dureranno tutta la giornata e potrebbero creare disagi ai viaggiatori.

Calabria: Domani Chiusura dell’A2 tra Rogliano e Altilia per Rischio Frane. La circolazione sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà interrotta domani, sabato 14 febbraio 2026, tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi a causa di urgenti interventi di messa in sicurezza. La chiusura, prevista a partire dalle ore 9:00 e con una durata stimata di tre ore, si rende necessaria per lo svuotamento delle reti paramassi e il disgaggio di blocchi rocciosi instabili, conseguenza delle recenti piogge che hanno colpito la Calabria. Maltempo e Allerta: Una Regione Vulnerabile. La Calabria è stata teatro di un’intensa ondata di maltempo che ha messo a dura prova il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Strada Statale 18 a Bagnara Calabra rimane chiusa al traffico dopo la caduta di massi dal versante.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Domani chiusa l’A2 tra Rogliano e Altilia per distacco massi: ecco i percorsi alternativi; A2 tra Laino Borgo e Mormanno, chiusure notturne per verifiche Ansfisa: traffico deviato; A2, chiusura temporanea tra Rogliano e Altilia Grimaldi per lavori di sicurezza · CosenzaChannel.it; Incidente sull'A2, chiusa l'uscita di Lugano-Nord.

Domani chiusa l’A2 tra Rogliano e Altilia per distacco massi: ecco i percorsi alternativiStop alla circolazione per tre ore a causa del maltempo: interventi urgenti sulle reti paramassi e deviazioni obbligatorie ... corrieredellacalabria.it

Frana a Vietri, chiusa totalmente la SS163. Domani vertice in Prefettura facebook