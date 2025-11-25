Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis nelle prime foto della serie Scarpetta
Le due attrici sono le protagoniste del progetto tratto dai romanzi scritti da Patricia Cornwell, prodotta per Prime Video. Amazon ha condiviso online le prime foto della serie Scarpetta, tratta dai romanzi scritti da Patricia Cornwell e con protagoniste Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis. Il progetto per il piccolo schermo è stato sviluppato e scritto da Liz Sarnoff, mentre le due star del cinema sono coinvolte come produttrici in collaborazione con il team di Blumhouse Television e il regista David Gordon Green. Cosa racconterà la serie Il debutto di Scarpetta sulla piattaforma di streaming è previsto per l'11 marzo su Prime Video. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
